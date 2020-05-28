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Сколько средств сэкономят после объединения операторов жилищных программ

28 Мая 2020 12:13
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Сколько средств сэкономят после объединения операторов жилищных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств будет сэкономлено благодаря объединению операторов жилищных программ, сообщил сенатор Алимжан Куртаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате объединение трех операторов жилищных программ, по словам сенатора, будут сокращены общие административные расходы на 8,73 млрд. тенге от 5,09 млрд. тенге (42%), а также численность работников от 311 до 233 человек (25%)», - сказал Алимжан Куртаев на пленарном заседании Сената Парламента РК.

Представляя перед депутатами законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ», сенатор отметил, что данные поправки в законодательство направлены на объединение деятельности указанных дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», а также инструмента субсидирования застройщиков, реализуемого на сегодняшний день АО «Даму», исключение дублирующих функций и сокращение общеадминистративных расходов.

Было сообщено, что законопроектом регламентируется деятельность Единого оператора по кредитованию уполномоченных организаций МИО, а также застройщиков в рамках государственных программ; субсидированию кредитов частных застройщиков.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента РК приняли во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ».


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Ключевые слова: Сенат, Жилье,
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Автор:

Серик Сабеков

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