Сколько средств предусмотрено на соцрасходы в трехлетнем бюджете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената представлен проект Закона «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе рассмотрения проекта бюджета были детально обсуждены его направления и содержание. Так, поступления на 2023 год определены в сумме 17,8 трлн тенге. При этом важно отметить, что доля ненефтяных поступлений предусмотрена с ростом с 59,8% в этом году до 78,2% к 2025 году. Дефицит бюджета на 2023 год планируется на уровне 2,7% к ВВП со снижением к 2025 году до 2,5% к ВВП», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании палаты.

Глава Минфина добавил, что расходы бюджета на 2023 год составляют 21 трлн тенге.

«В приоритете – рост благосостояния граждан, о чем свидетельствует динамика объема социальных расходов бюджета. По данному направлению в трехлетнем периоде предусмотрены 36,2 трлн тенге, из них на 2023 год – 10,6 трлн тенге. На социальную помощь и обеспечение запланировано 17,6 трлн тенге, из них на 2023 год – 5,2 трлн тенге. Из них почти 90% приходится на выплату пенсий, пособий, адресной социальной помощи, единовременных денежных компенсаций отдельным категориям граждан», - уточнил Ерулан Жамаубаев.