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    Сколько средств предусмотрено на празднование юбилеев Аль-Фараби, Абая и 75-летия Великой Победы

    18 Октября 2019, 17:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько сокращены затраты на имиджевые проекты, рассказал первый заместитель министра финансов РК Берик Шолпанкулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотелось бы отметить, что в соответствии с поручением Президента РК по оптимизации расходов, направленных на имиджевые и консалтинговые услуги, здесь оптимизированы в трехлетнем бюджете 21 млрд тенге, в частности, в 2020 году 10 млрд тенге», - сказал Берик Шолпанкулов, отвечая на вопросы журналистов.

    Он привел отдельно цифры по имиджевым проектам.

    «По имиджевым расходам в целом оптимизированы суммы на 1 млрд 400 млн тенге. В связи с тем, что сам объем направляемых на имиджевые расходы средств не такой большой, там оптимизировалось только 1 млрд 400 млн тенге. Оставшееся - это в основном консалтинговые услуги на аналитические и другие виды работ», - пояснил Берик Шолпанкулов.

    Оптимизированные средства направлены на увеличение финансирования научных исследований.

    Вице-министр также сообщил, что на празднование 1 150-летия Аль-Фараби, 175-летия Абая Кунанбаева и 75-летия Великой Победы будет направлено 3 млрд тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

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