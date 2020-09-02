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Сколько средств предусмотрено на повышение зарплат медработникам

2 Сентября 2020 10:35
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Сколько средств предусмотрено на повышение зарплат медработникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о работе по повышению зарплат медработникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы, начиная с текущего года, и доведения к 2023 году ее до уровня два раза выше средней заработной платы в экономике», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, в проекте закона о республиканском бюджете на 2021-2023 годы данные расходы уже предусмотрены.

«Общая сумма расходов на повышение заработной платы 247 тыс. медицинских работников составит в 2021 году 222,3 млрд тенге, в 2022 году – 361,7 млрд тенге, в 2023 году – 557,5 млрд тенге», - отметил министр.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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