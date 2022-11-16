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    Сколько средств потратили на съемки нашумевшего фильма «Отыздан  асып барамын»

    16 Ноября 2022, 13:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фильм «Отыздан асып барамын» был снят за 40 дней. Об этом сообщил известный продюсер, основатель Brave Talents Алмас Жали, выступая на Форуме стратегических инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фильм «Отыздан асып барамын», который мы сняли за 40 дней, побил рекорд на внутреннем голосовании. Самый быстро снятый фильм и самое большое количество просмотров. Надеюсь, большинство из вас смотрели его, в прошлом декабре он вышел. Мы его сняли за 72 млн тенге»,- сказал Алмас Жали.

    Он заявил, что это один из удачных проектов, когда затраты небольшие, а результаты впечатляющие.

    «Это еще один из образов, когда мы не тратим миллиарды на те или иные продукты, но при этом у нас выхлоп получается 10-миллионный. У нас просмотров там более 10 млн», - сообщил Алмас Жали.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

    Культура Кинематограф
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