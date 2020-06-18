Сколько средств поступило в Национальный фонд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 июня в республиканский бюджет возвращено 8,6 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Национальный фонд всего поступило 4,5 трлн тенге. На конец 2019 года активы фонда составили 27,5 трлн тенге. Приоритетные направления бюджета стало привычным финансировать в основном за счет трансфертов из Национального фонда. В этой связи, на законодательном уровне ожидается усиление сберегательных функций фонда», - сказала вице-министр финансов Татьяна Савельева в ходе пленарного заседания Сената.

Как отметила вице-министр, по предложениям депутатов изменена дивидендная политика субъектов квазигоссектора. С этого года субъекты квазигосударственного сектора обеспечивают выплату дивидендов в республиканский бюджет по итогам 2019 года в размере до 100% от своего чистого дохода.

«В рамках мер по усилению контроля за использованием бюджетных средств начата работа по возврату в доход бюджета неиспользуемых остатков на счетах квазигосударственных субъектов. На 1 июня в республиканский бюджет возвращено 8,6 млрд тенге», - сообщила Т. Савельева.