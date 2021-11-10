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    Сколько средств поступило в госбюджет в 2021 году, рассказали в Минфине РК

    10 Ноября 2021, 12:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о поступивших за 10 месяцев в госбюджет средствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В государственный бюджет доходов поступило на сумму 8 трлн 719 млрд тенге, или план исполнен на 102,9%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 5,6 трлн тенге, или план исполнен на 100,2%. В целом план по доходам перевыполнен на 13 млрд тенге, из них налоги - на 24 млрд тенге. При этом, неналоговые поступления не исполнены на 14 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    По его словам, основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на корпоративный подоходный налог, налог на добычу полезных ископаемых и экспортную таможенную пошлину на сырую нефть.

    «Перевыполнение плана по КПН связано с увеличением сумм заявленных авансовых платежей по 666 крупным налогоплательщикам на 66,5%. По НДПИ на перевыполнение плана повлиял рост цен за 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на основные экспортные позиции в среднем на 28%. На перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть повлияло увеличение цены на нефть за 10 месяцев екущего года в среднем на 44,6%», - отметил министр.

    Вместе с тем, план не исполнен по НДС на ТВП и НДС на импорт.

    В частности, неисполнение плана по НДС на ТВП связано с увеличением сумм возврата НДС за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 173 млрд тенге, или на 32%.

    «На неисполнение плана по НДС на импорт повлияло снижение объемов импорта из третьих стран за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%, или на 1,7 млрд долларов. Доходы местных бюджетов исполнены на 108,1% и составили 3,1 трлн тенге. План перевыполнен на 231 млрд тенге, из них по налогам – на 177 млрд тенге», - заключил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Другие государственные органы Налоги Бюджет Финансы
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