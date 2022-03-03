Сколько средств поступает в бюджет Казахстана от квазигоссектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФФОРМ – Вопрос по повышению поступлений дивидендов на государственный пакет акций находится на постоянном контроле Правительства. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принято постановление Правительства 27 марта 2020 года 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях». Так, акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью с участием государства осуществляют выплату дивидендов (части чистого дохода) в размере не менее 70 % от чистого (консолидированного) дохода по итогам отчетного года», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Между тем, по его словам, для АО «ФНБ «Самрук-Қазына» установлен 50 % размер ежегодных дивидендов к начислению единственному акционеру от дивидендов, получаемых Фондом от системообразующих компаний, при этом, минимальный размер ежегодных дивидендов составляет 25 млрд тенге (ППРК от 29 мая 2013 года №543 «Об определении дивидендной политики акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»).

По итогам 2019 и 2020 годов в республиканский бюджет поступили дивиденды на общую сумму 261,2 млрд тенге (из которых, Фондом выплачено – 208,4 млрд тенге), что на 140,6 млрд тенге больше, чем за предыдущие три года. По итогам 2016 – 2018 годов в республиканский бюджет поступило 120,6 млрд тенге (2016 год ‒ 25,1 млрд тенге, 2017 год ‒ 25,1 млрд тенге, 2018 год ‒ 70,4 млрд тенге, из которых Фондом выплачено за 2016 год – 11,9 млрд, 2017 год – 12,7 млрд, 2018 - 63,7 млрд).

«Кроме того, 24 января 2022 года Фондом утвержден соответствующий План мероприятий на 2022 год, предусматривающий увеличение объема выплаты дивидендов в бюджет, снижение количества портфельных компаний, совершенствование норм управления, в том числе работы и состава Совета директоров и др.», - заключил Премьер.



