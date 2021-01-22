Сколько средств направлено на защиту интересов Казахстана в зарубежных судах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств потрачено на защиту имущественных прав Казахстана в 2020 году, рассказал вице-министр юстиции РК Алмат Мадалиев на расширенном заседании коллегии Министерства юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период, проводилась работа по защите интересов государства в 25 разбирательствах, из них 15 в международных арбитражах. Многие слушания, назначенные на начало года были отложены на неопределенный срок. Тем не менее, ряд судебных слушаний важных для РК, по ходатайству Министерства юстиции были проведены дистанционно в онлайн-формате», - сказал Алмат Мадалиев.

По его словам, в марте 2020 года состоялось историческое событие - дело в Высоком суде Англии, возбужденное РК и Нацбанком против Стати, стало первым судебным разбирательством в 900-летней правовой системе Англии, которое проводилось в онлайн-формате и транслировалось в прямом эфире на YouTube из виртуального зала суда.

«В целом в прошлом году защищены интересы государства на сумму около 2,1 млрд долларов США. В прошлом году Трибунал вынес решение в пользу Казахстана по иску, поданному в 2016 году канадской компанией Голд Пул и отклонил исковые требования на 917 млн долларов США. В ноябре прошлого года, английский суд удовлетворил апелляционные требования РК и отменил ранее вынесенное решение арбитражного Трибунала по инвестиционному иску канадской компании Уорлд Уайд Минералс. Суд также присудил РК возмещение расходов на полмиллиона долларов США, которые поступили 12 января 2021 на счет в Департамент казначейства в Нур-Султан», - уточнил Алмат Мадалиев.

Было отмечено, что помимо этого, за прошлый год Минюст добился вынесения важных решений для Республики по делу Стати, связанных с незаконным арестом активов Нацфонда и Самрук-Казына.

22 апреля 2020 года английский суд вынес решение в пользу Казахстана и постановил, что активы Нацфонда не подлежат аресту по иску Стати. Более того, суд обязал Стати оплатить Нацбанку и Республике Казахстан судебные расходы в размере более 3,7 миллиона долларов США.

«В настоящее время сняты и приостановлены процессы исполнения в Нидерландах, Швеции, Люксембурге, Бельгии и Великобритании. Задачами на 2021 год являются обеспечение защиты интересов государства в международных арбитражах и иностранных судебных органах, сопровождение крупных инвестиционных соглашениях и проектах которое содействует работе Правительства РК в предупреждении возникновения арбитражных споров в будущем», - добавил вице-министр.