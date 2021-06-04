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    Сколько средств Казахстан направил на защиту интересов государства

    4 Июня 2021, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств потрачено на защиту интересов государства с 2003 года, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По защите интересов государства. За период 2003-2020 годы защищены интересы государства на сумму 23,6 млрд. долларов США», - сказал Марат Бекетаев.

    Согласно озвученным данным, в 2020 году защищены интересы государства по трем делам («Gold Pool», «World Wide Minerals», «Alhambra») на общую сумму USD 1,44 млрд.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется увеличить объем гарантированной государством юридической помощи в два раза.

    «В целях повышения качества оказания гарантированной государством юридической помощи с марта текущего года по республике внедрена ИС «Е-заң көмегі» в пилотном режиме. На сегодняшний день органами следствия в рамках гарантированной государством юридической помощи назначено 1042 адвоката», - отметил Бекетаев Марат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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