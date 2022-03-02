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    Сколько средств экономит Казахстан за счет цифровизации социальных госуслуг

    2 Марта 2022, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о совершенствовании механизма оказания социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На постоянной основе проводится работа по повышению удобства и доступности госуслуг для граждан. Доля электронных госуслуг составляет 93%. Внедряется экстерриториальный принцип оказания услуг, когда граждане вне зависимости от места нахождения подают заявление на оказание услуг в любом ЦОНе», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

    По его словам, сегодня такая возможность есть по 17 услугам.

    «С июля по декабрь 2021 года экстерриториально поступило 22624 заявления. Реализуется проект по объединению видов платежей. Проведена работа по изменению процессов зачисления выплат на счета граждан. В результате за полгода сэкономлено порядка 3 млрд тенге. В целом этот механизм позволит ежегодно экономить около 6 млрд тенге», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минтруда РК Экономика Цифровой Казахстан
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