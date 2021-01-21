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    19:39, 20 Январь 2021 | GMT +6

    Сколько средств аккумулировано в Фонде медстрахования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько средств аккумулировано в Фонде медстрахования за счет всех плательщиков? На этот вопрос ответил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе онлайн-брифинга глава фонда ответил на вопрос представителя СМИ о том, сколько средств аккумулировано в ФСМС за счет всех плательщиков, и как будут расходоваться средства в текущем году.

    «Деньги начали аккумулировать с 1 июля 2017 года. За весь период, включая 31 декабря 2020 года, на счет фонда в Национальном банке поступило 798 млрд тенге. Эти средства направляются на оплату медицинских услуг, которые оказываются населению в рамках обязательного социального медицинского страхования. Также в плане закупа на этот год увеличиваются расходы в рамках оказания медицинской помощи. На эти цели мы предполагаем порядка 705 млрд тенге», -пояснил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК Болат Токежанов.


    Теги:
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