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    Сколько спортсменов выступят от Казахстана на Олимпийских играх в Пекине

    25 Января 2022, 15:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанских спортсменов выступят на Олимпийских играх в Пекине, рассказал Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Олимпийские игры начнутся 4 февраля. Игры пройдут в трех спортивных кластерах. По предварительным данным в играх будут участвовать более 4 тысяч спортсменов из 95 стран мира. Они разыграют 109 комплектов медалей. В составе Олимпийской команды в Пекине выступают 34 спортсмена. Это меньше, чем в предыдущих Олимпийских играх. Если брать по количеству дисциплин, цифра практически не изменилась – 87 лицензий. В течение недели ожидается возможное уточнение в других дисциплинах. Большинство лицензий завоевано лыжниками – 35, конькобежцами – 12 и биатлонистами – 12», - пояснил генеральный секретарь НОК.

    По шорт-треку - 9, фристайл-акробатике - 4, фристайл-могулу - 6, прыжки на лыжах с трамплина – 4, горнолыжный спорт - 3, лыжное троеборье - 3.

    Андрей Крюков напомнил, что сейчас спортсмены проходят заключительный этап подготовки, расположены в карантинных зонах: две из них - в Казахстане и три – за рубежом.

    Ранее Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков рассказал , сколько средств выделено на Олимпийские игры-2022.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада Олимпиада-2022
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