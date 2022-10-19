Сколько сотрудников правоохранительных органов могут попасть под амнистию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным депутата Мажилиса Парламента РК Максата Раманкулова, под амнистию в связи с январскими событиями может попасть только один сотрудник правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, данный подозреваемый еще не осужден. Он обвиняется в укрывательстве преступления, то есть не зарегистрировал и не сообщил о нем.

По его словам, в списках на амнистию нет сотрудников, которые были замешаны в пытках либо причинении телесных повреждений.

«И Глава государства, и первый руководитель правоохранительных органов гарантировали в марте, когда сюда приходили, что по каждому случаю пыток и применения насилия со стороны сотрудников будут приняты самые жесткие меры», - добавила депутат Гульнара Бижанова, отвечая на вопросы во время пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили законопроект «Об амнистии». По предварительным данным, под амнистию попадают 1,5 тыс. лиц.