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    Сколько сотрудников правоохранительных органов могут попасть под амнистию

    19 Октября 2022, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным депутата Мажилиса Парламента РК Максата Раманкулова, под амнистию в связи с январскими событиями может попасть только один сотрудник правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, данный подозреваемый еще не осужден. Он обвиняется в укрывательстве преступления, то есть не зарегистрировал и не сообщил о нем.

    По его словам, в списках на амнистию нет сотрудников, которые были замешаны в пытках либо причинении телесных повреждений.

    «И Глава государства, и первый руководитель правоохранительных органов гарантировали в марте, когда сюда приходили, что по каждому случаю пыток и применения насилия со стороны сотрудников будут приняты самые жесткие меры», - добавила депутат Гульнара Бижанова, отвечая на вопросы во время пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

    Ранее депутаты Мажилиса одобрили законопроект «Об амнистии». По предварительным данным, под амнистию попадают 1,5 тыс. лиц.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Права человека Мажилис МВД РК
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