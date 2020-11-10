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Сколько составляют активы Нацфонда

10 Ноября 2020 11:06
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Сколько составляют активы Нацфонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активы Национального фонда за октябрь сократились на 1 млрд долларов. Об этом заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Золотовалютные резервы Национального банка, по предварительным данным, за октябрь снизились на 200 млн долларов до 33,6 млрд долларов, преимущественно за счет выплаты государственного долга и проведения интервенций. Активы Национального фонда составили 56,3 млрд долларов, сократившись за месяц на 1 млрд долларов за счет выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет в размере 230 млрд тенге, а также отрицательной корректировки на финансовых рынках ввиду реализации рисков второй волны пандемии», - сказал Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

Международные резервы Казахстана на конец октября, по предварительным данным, составили 89,9 млрд долларов, снизившись за месяц на 1,3%.

Ерболат Досаев также добавил, что депозиты в банковской системе на конец сентября составили 21,4 трлн тенге, увеличившись за месяц на 3,3%. А тенговые вклады в сентябре выросли на 2,2% до 12,6 трлн. тенге, валютные – на 5,1%. В результате, уровень долларизации депозитов за сентябрь 2020 года сложился на уровне 40,9%.

Ранее глава Нацбанка сообщил о росте годовой инфляции в Казахстане.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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