Сколько составляют активы Нацфонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активы Национального фонда за октябрь сократились на 1 млрд долларов. Об этом заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы Национального банка, по предварительным данным, за октябрь снизились на 200 млн долларов до 33,6 млрд долларов, преимущественно за счет выплаты государственного долга и проведения интервенций. Активы Национального фонда составили 56,3 млрд долларов, сократившись за месяц на 1 млрд долларов за счет выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет в размере 230 млрд тенге, а также отрицательной корректировки на финансовых рынках ввиду реализации рисков второй волны пандемии», - сказал Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

Международные резервы Казахстана на конец октября, по предварительным данным, составили 89,9 млрд долларов, снизившись за месяц на 1,3%.

Ерболат Досаев также добавил, что депозиты в банковской системе на конец сентября составили 21,4 трлн тенге, увеличившись за месяц на 3,3%. А тенговые вклады в сентябре выросли на 2,2% до 12,6 трлн. тенге, валютные – на 5,1%. В результате, уровень долларизации депозитов за сентябрь 2020 года сложился на уровне 40,9%.

Ранее глава Нацбанка сообщил о росте годовой инфляции в Казахстане.