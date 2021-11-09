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    Сколько составляет уровень безработицы в Нур-Султане

    9 Ноября 2021, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султан Кайсар Манкараев рассказал, сколько составил уровень безработицы в этом году в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал руководитель управления, в сфере малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия объем выпуска продукции составил 3 трлн 981 млрд тенге с ростом 38,7% к аналогичному периоду прошлого года.

    «Уровень безработицы за второй квартал 2021 года составил 4,6%. Реализация национального проекта развития предпринимательства позволит ежегодно создавать 23 тысячи постоянных рабочих мест преимущественно в сервисных отраслях экономики», - сказал Кайсар Манкараев на заседании постоянной комиссии в столичном маслихате.

    Также по его данным, за 9 месяцев промышленное производство в Нур-Султане составило 982,5 млрд тенге с ростом 12,6%. С начала текущего года введено более 2 млн квадратных метров жилья, что на 11% выше показателя 2020 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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