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    Сколько составляет минимальный размер матпомощи для школьников в Казахстане

    4 Августа 2023, 13:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр просвещения РК Едил Оспан рассказал о принимаемых ведомством мерах для равномерного формирования средств фонда всеобуча, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство решает проблему неравномерного формирования средств фонда всеобуча, отсутствия прозрачности в распределении средств фонда всеобуча. Мы делаем шаги по возложению контроля за расходованием выделяемых средств», - сказал Едил Оспан на брифинге в СЦК.

    По его словам, в 2022 году Министерство просвещения в целях удовлетворения требований многодетных, малообеспеченных матерей внесло изменение в постановление Правительства РК, предусматривающее перечисление денежных средств на карт-счета родителей.

    «Также определен минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, школьных принадлежностей в размере не ниже величины прожиточного минимума. В 2023 году этот показатель составит 40 567 тенге, то есть размер материальной помощи не должен быть ниже этой суммы», - заключил спикер.

    То есть если ранее до 2022 года сумма варьировалась от 17 тысяч тенге, то в этом году всеми регионами предусмотрено финансирование на приобретение школьных комплектов в размере от 40,6 тысяч тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование
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