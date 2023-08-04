Сколько составляет минимальный размер матпомощи для школьников в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр просвещения РК Едил Оспан рассказал о принимаемых ведомством мерах для равномерного формирования средств фонда всеобуча, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Министерство решает проблему неравномерного формирования средств фонда всеобуча, отсутствия прозрачности в распределении средств фонда всеобуча. Мы делаем шаги по возложению контроля за расходованием выделяемых средств», - сказал Едил Оспан на брифинге в СЦК.

По его словам, в 2022 году Министерство просвещения в целях удовлетворения требований многодетных, малообеспеченных матерей внесло изменение в постановление Правительства РК, предусматривающее перечисление денежных средств на карт-счета родителей.

«Также определен минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, школьных принадлежностей в размере не ниже величины прожиточного минимума. В 2023 году этот показатель составит 40 567 тенге, то есть размер материальной помощи не должен быть ниже этой суммы», - заключил спикер.

То есть если ранее до 2022 года сумма варьировалась от 17 тысяч тенге, то в этом году всеми регионами предусмотрено финансирование на приобретение школьных комплектов в размере от 40,6 тысяч тенге.