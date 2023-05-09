Сколько составили выплаты казахстанским ветеранам ВОВ ко Дню Победы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанских ветеранов ВОВ ко Дню Победы ожидал приятный сюрприз в виде единовременных выплат – от 1,5 до 2 млн тенге, в зависимости от региона. Общий размер выплат участникам и инвалидам ВОВ составил более 361 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане размер социальных выплат каждый регион определяет самостоятельно.

В главном городе страны Астане на сегодняшний день проживают 10 ветеранов Великой Отечественной войны, которые единовременно получат по 1,5 млн тенге. Самому старшему из 10 проживающих в столице ветеранов ВОВ - 103 года, самому младшему - 97 лет.

Также, столичным ветеранам ВОВ дополнительно выплатят соцпомощь в размере 800 тысяч тенге ко Дню Победы.

Ветеранам ВОВ в Алматы решили выплатить по 1,5 млн тенге. В городе проживают 58 ветеранов. Кроме того, в городе состоялось традиционное возложение цветов в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, также в честь ветеранов прошел праздничный концерт.

В Шымкенте ко Дню Победы на счета ветеранов департаментом занятости и социальной защиты будет перечислено 1 242 000 тенге и еще 258 000 тенге – из средств спонсоров. Сегодня в городе проживают 3 ветерана ВОВ.

В честь 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 12 участникам и инвалидам ВОВ, проживающим в Абайской области, ко Дню Победы выплатят по 1,5 миллиона тенге.

Так же по 1,5 млн тенге выплатят и 7 ветеранам ВОВ, проживающим в Акмолинской области.

Ветеранам ВОВ Актюбинской области выплатят по 2 миллиона тенге. Там проживают 3 участника Великой Отечественной войны.

В Алматинской области проживают 10 ветеранов ВОВ. В 2023 году в честь 78-летия Победы из областного бюджета планируется выплата единовременной материальной помощи на сумму 226,3 млн тенге.

В Восточно-Казахстанской области по случаю праздника Дня Победы в этом году участники ВОВ и инвалиды (всего 17 человек) получат по 1,5 млн тенге.

В Жамбылской области сумма выплаты ветеранам ВОВ так же составляет 1,5 млн. Изначально сообщалось, что 17 ветеранам области будут выплачены единовременные денежные выплаты в размере 1 млн тенге. В соответствии с поручениями Администрации Президента Республики Казахстан принято решение об увеличении единовременной социальной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны еще на 500 тысяч тенге каждому.

На сегодняшний день в Жетысуской области проживают 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они к 9 Мая получат по 1,5 млн тенге каждый. Также с начала года им выплачено 250 тысяч тенге в качестве оплаты за коммунальные услуги.

По данным пресс-службы аппарата акима Западно-Казахстанской области, в регионе проживают 16 ветеранов ВОВ, 13 из них - в городе Уральске. Каждый из них получит 1,5 млн тенге.

Ветеранам Карагандинской области тоже выплатят по 1,5 млн тенге. В регионе проживают 14 ветеранов.

В Костанае сумма выплаты увеличена до 1,5 миллиона тенге. По данным акимата, в Костанайской области проживают 20 ветеранов войны, 13 из них - в областном центре. Самому младшему из них – 97 лет.

В Кызылординской области ветеранам Великой Отечественной войны будет выплачено единовременное пособие в размере 1,5 млн тенге от государства. В области - 6 ветеранов Великой Отечественной войны.

К 78-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам в Мангистауской области выплатят по 1,5 миллиона тенге. Сейчас в области проживают 3 ветерана ВОВ.

Ветераны ВОВ в Павлодарской области получат по 2 миллиона тенге. В регионе проживают 11 участников и один инвалид Великой Отечественной войны. 7 ветеранов живут в областном центре, по одному – в Аксу, Экибастузе, Иртышском, Павлодарском и Баянаульском районах. Ко Дню Победы им перечислят по 2 миллиона тенге и передадут наборы продуктов.

В Северо-Казахстанской области ко Дню Победы ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ и другим лицам, на которых распространяется действие Закона РК «О ветеранах», размер выплат составит от 51 750 до 1,5 млн тенге.

В Туркестанской области, по состоянию на 25 апреля текущего года, в области проживают 15 ветеранов Великой Отечественной войны, самому старшему из них - 102 года, а самому молодому - 96 лет. В настоящее время назначены единовременные выплаты по 1,5 млн тенге 15-ти участникам ВОВ и инвалидам.

Выплаты ко Дню Победы назначены не только ветеранам, но и труженикам тыла, а также приравненным к ним категориям.



