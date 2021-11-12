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    Сколько составил дефицит бюджета Казахстана

    12 Ноября 2021, 16:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в прошлом году дефицит бюджета превысил 3%, а госдолг находится на безопасном уровне. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе Конгресса финансистов глава Минфина рассказал, что в целях поддержания экономики многие страны были вынуждены увеличить дефицит бюджета и наращивать государственный долг.

    «В Казахстане в прошлом году дефицит бюджета превысил 3%. Понятно, что это не критический показатель. При этом вырос и госдолг. Но госдолг находится на достаточно безопасном уровне. Это отмечают и международные эксперты. Да, в прошлом году пришлось потратить значительные средства на антикризисные меры и был привлечен трансферт из Национального фонда», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе Конгресса финансистов.

    Как пояснил министр, работать нужно над доходной частью бюджета. По последним данным, рост ВВП Казахстана составил 3,5%.

    «Сейчас экономика восстанавливается. До конца года ожидаем рост ВВП на уровне 3,7-3,8%. В этих условиях мы уже сверстали трехлетний бюджет и в бюджете четко видим, что со следующего года мы будем значительно сокращать привлечение трансферта из Национального фонда», - сказал глава ведомства.

    «Доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно будет уменьшаться. Одновременно будет увеличиваться доля ненефтяных поступлений 56,4% в текущем году до более 70% к 2024 году», - проинформировал министр финансов.

    Ранее Ерулан Жамаубаев сообщал о мерах по наращиванию доходной части бюджета.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Минфин РК Бюджет
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