Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Сколько сим-карт зарегистрировано в Казахстане

    30 Октября 2019, 12:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Виталий Ярошенко рассказал о возможностях сервиса Imei, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На самом деле можно провести три проверки: зарегистрирован или не зарегистрирован телефон, есть ли связка между ИИН и телефоном. Также можно узнать, какое количество в разрезе компании зарегистрировано за этим ИИН. Этот сервис стал популярен, казахстанцы очень активно стали проверять свои номера», - сказал Виталий Ярошенко на пресс-конференции в СЦК.

    Он привел статистику, сколько сим-карт было куплено в нашей стране.

    «Мы провели статистику базы данных абонентов сотовых операторов по РК. Всего в стране у нас продано и действует 42 млн сим-карт при том, что в стране проживает 18 млн человек. Соответственно, на каждого гражданина, согласно статистике, приходится 2-3 сим-карты. Но это усреднено. На самом деле, на некоторых граждан зарегистрировано 2-3 номера, а на некоторых, мы выявляли факты – 30-40 тысяч номеров. И люди не знали, что они являются владельцами такого количества номеров», - добавил спикер.

    Напомним, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявили о возможности проверить зарегистрированных на человека телефонных номеров. Согласно информации, в специальный сервис необходимо ввести ИИН гражданина РК и система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

    Несколько дней назад оператор Kcell проводил тестовые работы с базой данных IMEI-кодов. В результате владельцы неправильно зарегистрированных номеров столкнулись с отключениями номеров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам