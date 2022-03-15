Сколько штрафов наложено на предприятия за эконарушения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О наложенных штрафах за нарушения экологического законодательства предприятиям, рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в 2021 году по республике проведены 1032 (2020г. – 1022) проверки по соблюдению экологического законодательства (профилактический контроль - 432, внеплановые проверки - 690).

Выявлено 3299 нарушений (2020г. – 2875) и выдано 1760 предписаний по их устранению.

Наложено 2046 административных штрафов на сумму 27,3 млн тенге и выдано 530 предписаний о возмещении ущерба в размере 7,069 млрд тенге.

Удовлетворено решением суда 148 исков о приостановлении хозяйственной деятельности.

К примеру, по данным ведомства, в 2021 году общественный резонанс вызвал видеосюжет в соцсетях о сбросе сточных вод из окислительного пруда - отстойника ТОО «Казцинк» в р. Березовка. Согласно выданному предписанию Казцинком проведены следующие работы: очищена первая секция окислительного пруда и водоотводного канала; расширены секции очистных сооружений; ограничен сброс дебалансовых вод в период интенсивного развития бактерий, придающих воде зеленую окраску.