Сколько школ построили в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За счет демографии и внутренней миграции в Алматы ежегодно количество школьников растет в среднем на 12-14 тысяч детей. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила заместитель акима города Асем Нусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным замакима, дефицит ученических мест составляет 19 120 мест. В этом году введено шесть государственных и шесть частных школ, четыре пристройки к действующим школам. Таким образом, введено 16 объектов на 13 493 ученических места.

В конце декабря будут введены новые школы: №210 в микрорайоне Дархан на 1500 мест и №207 в микрорайоне Алма сити на 1200 мест.

Асем Нусупова добавила, что в рамках нацпроекта «Комфортная школа» с 2023 года планируется строительство 22 школ на 37 100 ученических мест за счет республиканского бюджета. За счет местного бюджета решат вопросы по выкупу земельных участков и подключению их к инфраструктуре на общую сумму 11 млрд тенге.

Также по проекту «1000 школ» в течение 2023-2025 годов будут введены в строй 36 объектов образования на 27 150 мест. Таким образом, дефицит ученических мест к 2026 году с учетом ежегодного прироста будет снижен до естественного уровня (3000-3500 мест).

В целом по городу на сегодня действуют 310 школ с общим охватом 320 453 учащихся (212 государственных с 292 099 учащимися и 98 частных с 28 354 учащимися).

Замакима также заметила, что совершенствуя современную инфраструктуру до 2025 года, все государственные школы будут обеспечены предметными кабинетами нового поколения: физики, химии, биологии, информатики и робототехники. Только в 2023 году будет приобретено 168 кабинетов новой модификации, на эти цели выделено 2,1 млрд тенге.



