Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Сколько шахтеров погибло по причине высокой загазованности угольных пластов в РК

    8 Декабря 2021, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько шахтеров погибло по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории «АрселорМиттал Темиртау», сообщила мажилисмен Гульнара Бижанова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-МинистраРК Романа Скляра на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За период с 1997 по 2021 гг. по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории «АрселорМиттал Темиртау» в шахтах погибло и получило травмы 130 человек», - сказала Гульнара Бижанова.

    Ранее сообщалось, что депутаты призвали взять проекты по утилизации метана и дегазации шахт на жесткий контроль .

    «Официально объявлена причина аварии на шахте «Абайской», повлекшей гибель шести горняков. Это газодинамическое явление с выделением газа метана и выбросом горной массы. Вины работников нет», - заявила мажилисмен Гульнара Бижанова.

    Депутаты особо отметили, что условия для аварийности вследствие высокой загазованности пластов остаются критическими.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Права человека Мажилис Промышленность
    Новости по теме
    Новости по теме
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу