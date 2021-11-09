Сколько семейных дебоширов привлекли к ответственности в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько вызовов в полицию поступило по категории «семейный скандал» по столичному району «Есиль», рассказал на брифинге и.о начальника УП района «Есиль» ДП города Нур-Султана Марат Абиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Было отмечено, что столичные полицейские для решения таких вопросов взаимодействуют с председателями КСК, ОСИ, обслуживающими компаниями жилых комплексов.
«С начала года по району «Есиль» на канал «102» поступило около 2000 вызовов по категории «семейный скандал», из них по 847 фактам в отношении семейных дебоширов вынесены защитные предписания, за заведомо ложный вызов специальных служб привлечены к ответственности 87 правонарушителей, за нарушения тишины по статье 437 КРКобАП привлечено 445 правонарушителей», - сказал Марат Абиров.
Согласно озвученным данным, по итогам 10 месяцев текущего года участковыми инспекторами за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлечено 160 лиц, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью 111 граждан, из них 210 дебоширов были водворены в камеру временного задержания.
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