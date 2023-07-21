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    Сколько семей получают АСП в Астане

    21 Июля 2023, 22:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году число получателей адресной социальной помощи в столице снизилось в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом. Сколько человек ее получает в Астане, проинформировала заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты Астаны Айгуль Таласова во время онлайн-брифинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    С начала 2023 года АСП в Астане назначена 2 809 семьям, 1 361 из них – многодетные.

    Количество получателей адресной соцпомощи в этом году по сравнению с 2019 годом снизилось в 2,3 раза – с 9,4 тысячи до 4 тысяч семей.

    «С начала года в виде денежной выплаты осуществлена монетизация путем установления дополнительной выплаты 4 562 детям (2441 семей) из числа получателей АСП в качестве поддержки в размере 1,5 МРП (5 175 тенге). Это дало возможность семьям, получающим АСП, самостоятельно приобретать продуктовые наборы», - сообщила Айгуль Таласова.

    Для рассмотрения вопроса назначения АСП астанчанам необходимо обратиться в Центр поддержки института семьи «Жануя», расположенный по адресу: ул. Бейбітшілік, дом 14 (тел. 27-23-23) или подать заявку через портал Электронного правительства www.egov.kz.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Социальная поддержка Общество
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