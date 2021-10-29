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      Развитие IT технологий в Казахстане

    Сколько сел в Казахстане не охвачены интернетом

    29 Октября 2021, 14:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 600 деревень и сел Казахстана не охвачены современными телекоммуникационными технологиями. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков, выступая на международном форуме Digital Bridge 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более 600 деревень и сел в Казахстане не охвачены современными телекоммуникационными технологиями. Спутниковые решения могут помочь нам в том, чтобы обеспечить покрытие на территрии этих деревень и сел. Мы сейчас говорим про те деревни, которые мало заселены, но, тем не менее, это очень важный вопрос - обеспечить их охватом», - сказал Малик Олжабеков.

    Ранее сообщалось, что международный технологический форум Digital Bridge в третий раз проходит в Нур-Султане 28-29 октября. Тема форума этого года - Digital Era Lifestyle. Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 70 спикеров – представителей международного и казахстанского IT-сообщества.

    Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы смогут посоревноваться за звание лучшего на битве Astana Hub Battle, а IT-компании – получить награды в рамках премии Astana Hub Awards. Также все желающие IT-стартапы смогут презентовать свои решения вице-министрам по цифровизации, представителям нацкомпаний, венчурных фондов и дочерних организаций и ведомств МЦРИАП.

    В этом году в условиях пандемии мероприятие проходит в гибридном формате. Принять участие в форуме можно вживую или онлайн из любой точки мира.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Связь, ТВ, IT
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