Сколько сел в Казахстане не имеют доступа к интернету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке кросс-медиаплатформы Men media.kz вице-президент Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации Жанат Асантаев рассказал о текущей ситуации с доступом к интернету в Казахстане, также пояснил, сколько сел в стране не имеют доступа к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, несмотря рейтинги, население Казахстана испытывает трудности с доступом к качественному и высокоскоростному интернету, а местами и вовсе не имеет возможности пользоваться им. Согласно данным госорганов, в 2020 году завершена реализация проектов по строительству волоконно-оптической линии связи и обеспечения мобильного доступа к интернету, охвативших широкополосным доступом 5332 населенных пунктов. С учетом международной практики, в рамках ранее действовавшей госпрограммы «Цифровой Казахстан», волоконно-оптические линии связи были доведены до наиболее крупных населенных пунктов. В самом населенном пункте подача связи до абонентов осуществляется посредством мобильной технологии», - пояснил вице-президент Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации.

При этом, по словам спикера, выбор мобильной технологии каждый оператор осуществляет сам, исходя из технических возможностей.

«В ноябре прошлого года группа депутатов Мажилиса Парламента затронула вопрос касательно новой регуляторной политики, предлагающей полный переход на электронную отчётность бизнеса. Однако, как выяснилось, 1178 сёл не имеют доступа к интернету. При этом не только в сёлах, но и в городах имеются белые пятна – там, где сигнал очень слабый. В местах массовых скоплений людей связь также неустойчива из-за возрастающей нагрузки. По мнению депутатов, если бы норма об обязательной электронной отчётности была реализована, тысячи предпринимателей по всей стране попали бы под пресс безо всякой вины с их стороны. Эта проблема обострила вопрос не только о доступности интернета, но и о качестве мобильной связи вообще», - добавил Жанат Асантаев.