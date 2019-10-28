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    Сколько сел подключат к Интернету до конца года

    28 Октября 2019, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по обеспечению охвата сельских населенных пунктов Интернетом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации поручения Главы государства и Государственной программы «Цифровой Казахстан» мы проводим плановые работы по обеспечению услугами широкополосного доступа к сети Интернет сельских населенных пунктов Республики Казахстан. В настоящее время в стране услуги ШПД (широкополосного доступа) доступны в 117 городах и 3324 СНП. Они обеспечены разными технологиями, в том числе сетями волоконно-оптических линий, сети 3G и 4G», - сказал Аскар Жумагалиев на правительственном часе в Мажилисе.

    Министр добавил, что в 2018 году Казахстан занял 21-е место во всемирном рейтинге по количеству абонентов сотовой связи.

    В Казахстане количество пользователей Интернет в 2018 году составило 81,3% и во всемирном рейтинге Казахстан занял 45-е место.

    «В целях дальнейшего обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет сельских населенных пунктов в 2018-2022 годах планируется строительство волоконно-оптических и LTE (4G) линий», - пояснил Аскар Жумагалиев.

    По словам министра, реализация проекта позволит предоставить доступ к высокоскоростному Интернету в 1 250 сельских населенных пунктах. По итогам первого полугодия 2019 года волоконно-оптические линии подключены в 83 сельских населенных пунктах (в том числе 85 объектов здравоохранения и 76 объектов образования). До конца 2019 года будут подключены к сети Интернет 685 сел, в 2020 году планируется подключить остальные 509 сел.

    Кроме того, путем развития сети мобильной связи 4G (LTE) и других технологий в 2020-2022гг. планируется обеспечить Интернетом 3 143 сел.

    В рамках реализации вышеуказанных проектов до конца 2020 года 880 СНП (сельских населенных пунктов) с населением 250 и более жителей будут обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет.

    Вместе с тем, в дальнейшем планируется подключить 885 СНП с населением 50 и более жителей. По итогам до конца 2022 года будет подключено к сети Интернет 5089 сельских населенных пунктов.

    «Для остальных сел будет обеспечена техническая возможность обеспечения Интернетом с применением спутниковых технологий. Между тем, подключение к сети Интернет сельских населенных пунктов будет осуществляться в соответствии со списком перспективных сел, подготовленным Министерством национальной экономики», - резюмировал Аскар Жумагалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Мажилис Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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