Сколько сел модернизируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году будет освоено более 600 тыс. га новых орошаемых земель. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции Nur Otan в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2025 году будет освоено более 600 тыс. га новых орошаемых земель, что позволит создать дополнительно около 70 тысяч семейных хозяйств», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что будет газифицировано 246 сёл с общим населением более 900 тысяч человек. В результате в 2025 году уровень газификации достигнет 60%.

В соответствии с новыми региональными стандартами будут модернизированы более 3,5 тыс. сёл во всех регионах страны.

«К 2025 году 99% населения будут иметь доступ к высокоскоростному Интернету. К 2025 году отечественный рынок будет полностью обеспечен социально значимыми продовольственными товарами за счёт собственного производства», - заключил Аскар Мамин.