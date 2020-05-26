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    Сколько сельхозпроизводителей получили кредиты для весенне-полевых работ

    26 Мая 2020, 10:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о выделенных средствах для проведения весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 млрд. тенге. Средства полностью выданы 2,4 тыс. сельхозпроизводителям республики и направлены на проведение весенне-полевых работ», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    Также, отметил он, по поручению Главы государства были выделены 100 млрд. тенге на проведение весенне-полевых работ в рамках программы «Экономика простых вещей».

    «По состоянию на 26 мая приняты 331 заявки на сумму 19,1 млрд. тенге. Кроме того, в целях исполнения поручения Главы государства начата работа по осуществлению форвардного закупа сельскохозяйственной продукции. Выделены средства в объеме 24,5 млрд. тенге, будет осуществляться закуп таких культур как пшеница, ячмень, масличные культуры и гречиха. В настоящее время принято заявок на 21,5 млрд тенге», - добавил министр.

    С. Омаров подчеркнул, что в качестве обеспечения принимаются гарантии как банков второго уровня, так и социально-предпринимательских корпораций. Это позволит решить проблему недостатка ликвидных залогов у фермеров.

    «Для своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ используются все имеющиеся ресурсы и инструменты, что дает предпосылки к завершению намеченных работ в оптимальные агросроки», - заключил глава МСХ.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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