Сколько сэкономят алматинцы на оплате за коммунальные услуги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тарифы на газ, тепло, воду и электроэнергию снизят в Алматы с 1 января 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению Главы государства антимонопольным ведомством проведена большая работа по оценке деятельности субъектов естественных монополий в этом году.

«В результате этого с 1 января 2019 года тариф на газоснабжение снижается по городу Алматы на 16%, по теплоснабжению на 18%, по воде и канализации на 10%, по электроснабжению на 2,8%. Если в среднем считать, то трехкомнатная квартира будет ежемесячно экономить от 3500 до 5500 тенге»,- рассказал заместитель руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Алматы Бауыржан Кайырбек.

Интересно, что недавно АлматыЭнергосбыт подавал заявку в Департамент на повышение тарифа, но антимонопольный орган отклонил ее.

«Мы провели глубокий анализ, проверили все их расходы, стоимости, выявили внутренние резервы, и в результате окончательное решение Департамента как уполномоченного органа- снижение тарифа на электроэнергию для конечного потребителя на 2,8%»,- пояснил он.

Антимонопольный орган объяснил, за счет чего удалось снизить тарифы. Основной причиной предстоящего с 1 января снижения тарифов стало снижение затрат на инвестиционную программу. Но антимонопольщики заверили, что на реконструкции и ремонте передающих сетей, производственных мощностей это не отразится, поскольку все учтено в тарифе, а предприятия обязаны исполнять утвержденный бюджет, в том числе по реконструкции.

«Если говорить более детально, то в сфере газоснабжения за неисполнение мероприятий инвестиционной программы за 2017 год Департаментом введен компенсирующий тариф на 500 млн тенге. Из-за увеличения объема оказанных услуг по поставке газа по факту 2017 года, уполномоченный орган был обязан инициировать снижение тарифа, что мы и сделали в августе текущего года. Снижены средства на инвестиционную программу на 5 млн тенге по «КазТрансГаз Аймак». Также были снижены цены на оптовый газ. В совокупности конечный тариф снижается на 16%»,- рассказал Бауыржан Кайырбек.

Снижение тарифа на производство тепловой энергии и теплоснабжение произошло за счет ряда причин.

«В структуре цены, тарифа на производство тепловой энергии львиную долю занимают расходы на покупку газа, и снижение тарифа на газ дало положительный эффект для цены на тепловую энергию. По АО «Алматинские электрические станции» за неисполнение мероприятий инвестиционной программы введен компенсирующий тариф на 107 млн тенге, снижены затраты на инвестиционную программу на 800 млн тенге. По компании «Алматы теплокоммунэнерго» снижены затраты на инвестпрограмму на 100 млн тенге. В итоге тарифы по теплоснабжению снизятся на 18%, также на горячую воду»,- рассказал Бауыржан Кайырбек.

По холодной воде и канализации снижения тарифа на 10% удалось добиться за счет снижения затрат на инвестпрограмму почти на 700 млн тенге.

Сниженные тарифы будут действовать как минимум год, до следующей подачи монополистами заявки на пересмотр тарифа.