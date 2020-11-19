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    Сколько руководителей подали в отставку из-за коррупции подчиненных в Алматинской области

    19 Ноября 2020, 15:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в этом году за коррупционные преступления своих подчиненных подали в отставку четыре руководителя. Об этом в прямом эфире AntikorLive сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Ернар Макажанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что в декабре прошлого года вступил в силу закон об отставке политических служащих за коррупционные правонарушения подчиненных

    «В поправках четко оговорено, в каких случаях руководитель должен подать в отставку. По новым правилам, руководитель обязан подать в отставку в течение 10 дней после вступления в силу обвинительного приговора либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого. За 9 месяцев этого года за коррупционные преступления своих подчиненных подали в отставку четыре руководителя. Привлечено к разным видам дисциплинарной ответственности семь руководителей», - сказал он.

    Отметим, в прошлом году Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

    Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев объяснил правила привлечения к ответственности руководителей госорганов за коррупционные правонарушения подчиненных.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Коррупция Другие государственные органы
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