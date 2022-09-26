Сколько россиян приехало трудоустраиваться в Казахстан в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова озвучила статистику касательно приехавших в нашу страну для трудоустройства россиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 262 тыс. человек уже прибыли в Казахстан из России с начала года. Из них 6 518 человек – это лица, которые написали в цели въезда «на работу». Это информация о тех, кто хотел бы здесь работать. Второе – у нас 8,7 млн занятых граждан. Если исходить из того, какое количество иностранных работников приглашаем, в этом году мы дали квоту на 28 тыс. иностранных работников, на сегодня только 15 тысячам дали разрешение. В отношение лиц, которые проживают на территориях стран ЕАЭС, то мы квоту не имеем, граждане Казахстана могут поехать туда работать без разрешения, и граждане этих стран могут приехать к нам на работу без разрешения», - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

Министр продолжила озвучивать статистику.

«Какая у нас идет тенденция по России: даже в допандемийныей период у нас 24 816 прибывало из РФ, потом 30 тысяч - в 2019 году, 33 тысячи - в 20-м году, в прошлом году - почти 32 тысячи. Сейчас с учетом прибывших и убывших на рынке находятся 25 301 россиянин, которые согласно данным наших служб, зашли и указали целью въезда работу и работают. Плюс, если добавить эти 6 тысяч, то около 31 тысячи человек находятся на территории, которые указали, что они работают», - отметила глава Минтруда.

«В целом, контроль за лицами, которые прибывают в Казахстан на работу, ведется, соответствующие инфосистемы имеются, бояться того, что они могут сильно повлиять на наш национальный рынок труда, не стоит. Сейчас большая работа ведется по трудоустройству наших молодых людей, и мы сегодня всю электронную биржу труда оцифровали», - заверила Т. Дуйсенова.



