Сколько решений по следствиям возвращены на доработку в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько решений по следствиям возвращены на доработку, рассказал заместитель Генерального прокурора РК Асет Шындалиев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За истекшие 10 месяцев прокуроры проверили 329 тысяч следственных заключений, дано согласие на 287 решений. Остальные решения не были поддержаны и возвращены на исправление», - сказал Асет Шындалиев.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом».

Законопроект направлен на реализацию поручений Главы государства о внедрении трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом на стадии досудебного регулирования, а также по поэтапному расширению компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам.

Документ предусматривает оптимизацию правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших и справедливого судебного разбирательства.