Сколько работающих вахтовым методом работников заболели КВИ в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова ситуация с заболеваемостью по КВИ среди сотрудников, которые работают вахтовым методом в Западно-Казахстанской и Актюбинской области, рассказали в акимате регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Западно-Казахстанской области большое месторождение - Карачаганакское месторождение, в котором работают по вахтовому методу, есть только единичные случаи. Вспышки в ЗКО не зарегистрированы», - сказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев в ходе брифинга в СЦК.

Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев отметил, что с начала года в таких трудовых коллективах зарегистрирован 31 случай.

«По Актюбинской области с начала текущего года зарегистрирован 31 случай заражения среди работников, которые работают вахтовым методом. На сегодня массовых заражений среди сотрудников не наблюдается», - отметил Рустем Исаев.

Ранее сообщалось, что медицинские работники, педагоги, государственные служащие 100% привились от коронавируса в Западно-Казахстанской области.