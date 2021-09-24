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    Сколько работающих вахтовым методом работников заболели КВИ в Актюбинской области

    24 Сентября 2021, 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова ситуация с заболеваемостью по КВИ среди сотрудников, которые работают вахтовым методом в Западно-Казахстанской и Актюбинской области, рассказали в акимате регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Западно-Казахстанской области большое месторождение - Карачаганакское месторождение, в котором работают по вахтовому методу, есть только единичные случаи. Вспышки в ЗКО не зарегистрированы», - сказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев в ходе брифинга в СЦК.

    Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев отметил, что с начала года в таких трудовых коллективах зарегистрирован 31 случай.

    «По Актюбинской области с начала текущего года зарегистрирован 31 случай заражения среди работников, которые работают вахтовым методом. На сегодня массовых заражений среди сотрудников не наблюдается», - отметил Рустем Исаев.

    Ранее сообщалось, что медицинские работники, педагоги, государственные служащие 100% привились от коронавируса в Западно-Казахстанской области.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Акимат Минздрав РК Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК
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