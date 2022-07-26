Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сколько пшеницы планирует экспортировать Казахстан

    26 Июля 2022, 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан ежегодно потребляет около 6 млн тонн пшеницы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ежегодно из 12-12,5 млн тонн среднегодовых, которые мы производим пшеницы, собираем урожай, 6 млн идет на внутреннее потребление. Остальной объем в виде зерна и муки всегда экспортируются. Поэтому мы ожидаем, что и в этот маркетинговый год, который начнет и захватит следующий год, будет среднегодовой уровень», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось, что в этом году прогноз по урожаю пшеницы составляет 13-13,5 млн тонн.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Глава Минсельхоза ответил на вопрос о создании аграрного банка
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей