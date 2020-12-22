Сколько проверок провели мониторинговые группы за пять месяцев в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК провела анализ законности деятельности мониторинговых групп. Об этом сообщил Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Генеральной прокуратурой по запросу Министерств внутренних дел и здравоохранения (далее – МВД и Минздрав) проводился анализ соблюдения законности при создании и функционировании указанных групп, по итогам которого дан ответ о возможности осуществления органами санэпидконтроля (далее – ОСЭК) и проверок лишь в порядке, предусмотренном Предпринимательским кодексом (далее – ПК). В частности, только при наличии экстренного извещения (в случаях возникновения или угрозы возникновения распространения инфекционных заболеваний) СЭС может назначить и провести внеплановую проверку без предварительного уведомления субъекта и регистрации акта о назначении проверки (с последующим его представлением в течение следующего рабочего дня в орган по правовой статистике – пункт 6 статьи 144 ПК)», - написал Гизат Нурдаулетов в своем ответе на депутатский запрос.

Таких проверок, по его словам, за 5 месяцев текущего года (с июля) проведено 3 452. По этой причине ОСЭК не входят в состав Мониторинговых групп.

«В соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 16 Закона «Об органах внутренних дел» органы внутренних дел имеют право принимать участие в карантинных и санитарно-противоэпидемических мероприятиях (меры, принимаемые в целях локализации и ликвидации возникших очагов инфекционных, заболеваний среди населения, подпункт 231 пункта 1 статьи 1 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения). В этой связи участие полицейских в составе мониторинговых групп не противоречит законодательству», - отметил Генеральный прокурор.

Вместе с тем, в целях упорядочения действий и решений сотрудников и работников указанных органов (в рамках деятельности мониторинговых групп), а также исключения коррупционных рисков Минздравом совместно с Генеральной прокуратурой, МВД и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» подготовлен алгоритм работы (утвержден 7 декабря текущего года протокольным решением МВК).

«Документ детализирует порядок выявления и фиксации членами группы нарушений, передачи материалов для принятия мер в органы СЭС, основания для привлечения субъектов бизнеса к административной ответственности и иные организационные вопросы», - заключил Г.Нурдаулетов.