Сколько производственной химии создается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали о развитии химической промышленности в Казахстане за годы индустриализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Химическая промышленность для Казахстана является одной из наиболее высокотехнологичных отраслей промышленности, доля отрасли в обрабатывающей промышленности равна 4%. За последние десять лет (2010-2019 гг.) благодаря последовательной реализации государственной программы индустриального развития страны сформирован прочный фундамент отрасли. За этот период объем производства химической продукции вырос в 4,5 раза (с 104,1 до 475,1 млрд тг). Расширился ассортимент выпускаемой продукции: в стране начали производить полипропилен, каустическую соду, соляную кислоту, шампуни, косметические средства и др», - сообщили в ведомстве.

Согласно оперативным данным Комитета по статистике МНЭ РК, за период январь-ноябрь 2020 г. объем химического производства в стоимостном выражении составил 427,2 млрд тенге (прирост на 1%), ИФО - 99,3% (снижение на 0,7%).

Несмотря на рост производства (в натуральном выражении) таких видов продукции как триполифосфат натрия (+25,1%), моющие средства (+10,0%), спирт этиловый (+4,5%), фосфорные удобрения (+3,4%), желтый фосфор (+0,7%), азотные удобрения (+ 0,4%), наибольшее снижение объемов показывают следующие товары: соляная кислота на 45,7%, сода каустическая на 31,3%, добавки для цементов на 15,4%, лакокрасочных материалов на 14%, ангидрид хромовый на 13,9%, полиуретаны в первичных формах на 6,7%, кислота серная на 6,2%, полистирол в первичных формах на 3,6%, аммиак на 3,2%, что, в основном, связано со снижением объема производства в смежных отраслях (нефтедобыча, производство урана и цветных металлов, строительство и др.).

Надо отметить, химическая промышленность делится на несколько групп, это химикаты для промышленности, нефтехимия, агрохимия и потребительская химия.

Драйвером роста отрасли в нашей стране остается агрохимия, доля сектора равна 20% в отрасли. Большим потенциалом обладает сегмент потребительской химии. Прилавки супермаркетов пополняются отечественной продукцией бытовой химии и косметическими средствами. В основном выпускают мыло хозяйственное твердое, мыло жидкое, препараты поверхностно-активные органические, очищающие средства промышленного назначения, стиральные порошки, шампуни, моющие средства для кухни и уборки, средства для химчисток, дезинфицирующие средства и средства личной гигиены. Так за 2019 год в Казахстане было произведено 29,9 тыс. тонн потребительской химии, в сравнении с 2015 годом, прирост составил 48,7%. В стоимостном выражении за период 2015-2019 гг. производство потребительской химии увеличилось на 85,1%.

«Пандемия, вызванная распространением вируса COVID-19, положительно отразилась на показателях отдельных направлений, как в Казахстане, так и в мире. В химической промышленности вырос спрос на дезинфицирующие средства и антисептики. Благодаря наличию собственных производств, таких как ТОО «БО-НА» и ТОО «Казбытхим», ТОО «Аврора», ТОО «Microhim», ТОО «Goldman&Young», ТОО «Радуга» и др. компаний спрос внутреннего рынка в большей степени был обеспечен отечественным производством. Объем отечественного производства дезинфицирующих средств за период 10 месяцев 2020 г. показал рост в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.», - отметили в МИИР.

Инвестиции в отрасль за период 2010-2019 гг. показали рост в 7,8 раз (с 21,6 до 168,1 млрд тг.). По Карте индустриализации было введено 83 предприятия и создано 5,3 тыс. новых рабочих мест. Так за 2019 год открылись следующие предприятия:

- проект по производству смазочных масел мощностью в 100 тыс. тонн ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» в Алматинской области, с объемом инвестиций в 32 млрд тенге;

- проект по производству парфюмерно-косметических средств ТОО «Шугыла Шунгит» стоимостью 50 млн тенге в Алматинской области с инвестициями;

- проект по производству алкидной и полиуретановой смолы ТОО «Eurotech industries LTD» г. Алматы, стоимостью в 145 млн тенге. Стоит отметить, что это единственные производители по производству смолы, компания «Eurotech industries LTD» планирует с 2021 года производить эпоксидную смолу, которой в Казахстане нет.

По оперативным данным КС МНЭ РК за период январь-ноябрь 2020 г. инвестиции в основной капитал химической промышленности РК составили 205,4 млрд тенге, в сравнение с аналогичным периодом 2019 г. рост в 2,3 раза. Активный рост инвестиций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в производстве пластмасс в первичной форме, это связано с реализацией проектов в Атырауской области (строительство газохимического комплекса).

За последние 10 лет экспорт химической промышленности увеличился в 2 раза (с 0,6 до 1,1 млрд долл. США). Помимо России и Китая, продукция наших предприятий теперь поставляется в Турцию, Индию, Японию, ОАЭ и др. страны все больше расширяя географию поставок отечественной продукции. В структуре экспорта лидирующие позиции занимают:

- сера всех видов, кроме сублимированной, которая поставляется на рынки Марокко, Бразилия и др. (за 2019 год сбыт составил на сумму 309,1 млн долл. США);

- желтый фосфор, основными потребителями которого выступают Германия, Польша, Чехия, Дания, Индия, США, Япония (за 2019 г. экспорт составил на сумму 218,5 млн долл. США;

- минеральные удобрения, как правило направляются на близрасположенные рынки макрорегиона в Узбекистан, Украину, Таджикистан, Кыргызстан, Аргентину, Афганистан и Китай (в 2019 году экспорт фосфорных удобрений составил 85,8 млн долл. США);

- параксилол – новый товар в производстве ТОО «Атырауский НПЗ», положивший начало большой нефтехимии. В 2019 году началась отгрузка в Китай, который выступает основным рынком сбыта и занимает 99% долю в объеме поставок (в 2019 г. экспортировано 93,8 тыс. тонн параксилола на сумму 67,3 млн долл. США).

По оперативным данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК за январь - октябрь 2020 г. объем экспорта в стоимостном выражении составил 761,4 млн долл. США, что на 18% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. В натуральном выражении экспорт товаров химической промышленности РК за 10 месяцев текущего года составил 4 336,5 тыс. тонн, что на 2% больше, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Рассматривая экспорт за период январь-октябрь 2020 г., лидирующие позиции в экспорте занимают такие товары, как желтый фосфор (23,4%), сера всех видов, кроме серы сублимированной или коллоидной (19,6%), N-ксилол (10,4%), прочие NP-удобрения (8,7%, или аммофос) и прочие оксиды и хлориды хрома (4,7%).

В отрасли действуют 738 предприятий, из них 9 крупных компаний обеспечивают основной объем производства в отрасли. Это ТОО «Казфосфат» (производитель фосфора и фосфорных удобрений), АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (хромовые соединения), АО «КазАзот» (азотные удобрения), АО «Каустик» (каустическая сода, хлор-щелочная продукция), ТОО «Talas Investment Company» (цианид натрия), ТОО «Орика Казахстан» (взрывчатые вещества) и др.

В 2020 г. ведущий мировой производитель газов промышленного и медицинского назначения компания Linde запустила в г. Темиртау Карагандинской области новый завод по производству промышленных газов стоимостью 28,5 млрд тенге. Завод будет снабжать сталелитейное производство АО «Арселор Миттал Темиртау» промышленными газами - кислородом и азотом, необходимых для производства чугуна, стали и металлопроката.

Компания Asia Waters «Кокшетауские минеральные воды» в период режима ЧС в короткий срок организовала промышленный выпуск безопасных антисептиков, специально переоборудовав отдельную немецкую линию розлива Krones.

В текущем году появились новые рынки сбыта у производителей:

аммофоса (ТОО «Казфосфат») - Туркменистан;

триполифосфат натрия – Кипр;

смазочных материалов – Китай.

Сегодня развитие отечественной отрасли в соответствии с мировыми тенденциями направлено на стимулирование создания новой продукции, обладающей рыночным потенциалом. До 2025 года в стране планируется реализовать ряд экспортоориентированных проектов компании ТОО «Еврохим» (комплексные удобрения), ТОО «Арал сода» (кальцинированная сода), ТОО «Qazaq сода» (кальцинированная сода) и др. Проекты реализуются при участии иностранных инвесторов, государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и ГПИИР 2020-2025 гг., что позволит отрасли повысить отраслевые и технологические компетенции, создавая постоянные рабочие места.

Развитие химической промышленности в ближайшей перспективе будет направлено на создание новых видов продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью, а также на повышение экологичности и энергоемкости производства в соответствии с программой индустриально-инновационного развития страны до 2025 года.

Из перспектив можно также выделить развитие косметических средств на основе растительного сырья, что заложит основу для налаживания экологического производства бытовой и косметической продукции.

Увеличение мощностей выпуска поверхностно-активных и моющих средств позволит обеспечить спрос внутреннего рынка отечественной продукцией. А развитие производства малотоннажной химии (растворители, пигменты, ПАВы, реагенты и др. соединения) поспособствует развитию «экономики простых вещей»: лакокрасочной продукции, товаров бытовой и строительной химии.