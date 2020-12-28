Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сколько производственной химии создается в Казахстане

    28 Декабря 2020, 14:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали о развитии химической промышленности в Казахстане за годы индустриализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Химическая промышленность для Казахстана является одной из наиболее высокотехнологичных отраслей промышленности, доля отрасли в обрабатывающей промышленности равна 4%. За последние десять лет (2010-2019 гг.) благодаря последовательной реализации государственной программы индустриального развития страны сформирован прочный фундамент отрасли. За этот период объем производства химической продукции вырос в 4,5 раза (с 104,1 до 475,1 млрд тг). Расширился ассортимент выпускаемой продукции: в стране начали производить полипропилен, каустическую соду, соляную кислоту, шампуни, косметические средства и др», - сообщили в ведомстве.

    Согласно оперативным данным Комитета по статистике МНЭ РК, за период январь-ноябрь 2020 г. объем химического производства в стоимостном выражении составил 427,2 млрд тенге (прирост на 1%), ИФО - 99,3% (снижение на 0,7%).

    Несмотря на рост производства (в натуральном выражении) таких видов продукции как триполифосфат натрия (+25,1%), моющие средства (+10,0%), спирт этиловый (+4,5%), фосфорные удобрения (+3,4%), желтый фосфор (+0,7%), азотные удобрения (+ 0,4%), наибольшее снижение объемов показывают следующие товары: соляная кислота на 45,7%, сода каустическая на 31,3%, добавки для цементов на 15,4%, лакокрасочных материалов на 14%, ангидрид хромовый на 13,9%, полиуретаны в первичных формах на 6,7%, кислота серная на 6,2%, полистирол в первичных формах на 3,6%, аммиак на 3,2%, что, в основном, связано со снижением объема производства в смежных отраслях (нефтедобыча, производство урана и цветных металлов, строительство и др.).

    Надо отметить, химическая промышленность делится на несколько групп, это химикаты для промышленности, нефтехимия, агрохимия и потребительская химия.

    Драйвером роста отрасли в нашей стране остается агрохимия, доля сектора равна 20% в отрасли. Большим потенциалом обладает сегмент потребительской химии. Прилавки супермаркетов пополняются отечественной продукцией бытовой химии и косметическими средствами. В основном выпускают мыло хозяйственное твердое, мыло жидкое, препараты поверхностно-активные органические, очищающие средства промышленного назначения, стиральные порошки, шампуни, моющие средства для кухни и уборки, средства для химчисток, дезинфицирующие средства и средства личной гигиены. Так за 2019 год в Казахстане было произведено 29,9 тыс. тонн потребительской химии, в сравнении с 2015 годом, прирост составил 48,7%. В стоимостном выражении за период 2015-2019 гг. производство потребительской химии увеличилось на 85,1%.

    «Пандемия, вызванная распространением вируса COVID-19, положительно отразилась на показателях отдельных направлений, как в Казахстане, так и в мире. В химической промышленности вырос спрос на дезинфицирующие средства и антисептики. Благодаря наличию собственных производств, таких как ТОО «БО-НА» и ТОО «Казбытхим», ТОО «Аврора», ТОО «Microhim», ТОО «Goldman&Young», ТОО «Радуга» и др. компаний спрос внутреннего рынка в большей степени был обеспечен отечественным производством. Объем отечественного производства дезинфицирующих средств за период 10 месяцев 2020 г. показал рост в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.», - отметили в МИИР.

    Инвестиции в отрасль за период 2010-2019 гг. показали рост в 7,8 раз (с 21,6 до 168,1 млрд тг.). По Карте индустриализации было введено 83 предприятия и создано 5,3 тыс. новых рабочих мест. Так за 2019 год открылись следующие предприятия:

    - проект по производству смазочных масел мощностью в 100 тыс. тонн ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» в Алматинской области, с объемом инвестиций в 32 млрд тенге;

    - проект по производству парфюмерно-косметических средств ТОО «Шугыла Шунгит» стоимостью 50 млн тенге в Алматинской области с инвестициями;

    - проект по производству алкидной и полиуретановой смолы ТОО «Eurotech industries LTD» г. Алматы, стоимостью в 145 млн тенге. Стоит отметить, что это единственные производители по производству смолы, компания «Eurotech industries LTD» планирует с 2021 года производить эпоксидную смолу, которой в Казахстане нет.

    По оперативным данным КС МНЭ РК за период январь-ноябрь 2020 г. инвестиции в основной капитал химической промышленности РК составили 205,4 млрд тенге, в сравнение с аналогичным периодом 2019 г. рост в 2,3 раза. Активный рост инвестиций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в производстве пластмасс в первичной форме, это связано с реализацией проектов в Атырауской области (строительство газохимического комплекса).

    За последние 10 лет экспорт химической промышленности увеличился в 2 раза (с 0,6 до 1,1 млрд долл. США). Помимо России и Китая, продукция наших предприятий теперь поставляется в Турцию, Индию, Японию, ОАЭ и др. страны все больше расширяя географию поставок отечественной продукции. В структуре экспорта лидирующие позиции занимают:

    - сера всех видов, кроме сублимированной, которая поставляется на рынки Марокко, Бразилия и др. (за 2019 год сбыт составил на сумму 309,1 млн долл. США);

    - желтый фосфор, основными потребителями которого выступают Германия, Польша, Чехия, Дания, Индия, США, Япония (за 2019 г. экспорт составил на сумму 218,5 млн долл. США;

    - минеральные удобрения, как правило направляются на близрасположенные рынки макрорегиона в Узбекистан, Украину, Таджикистан, Кыргызстан, Аргентину, Афганистан и Китай (в 2019 году экспорт фосфорных удобрений составил 85,8 млн долл. США);

    - параксилол – новый товар в производстве ТОО «Атырауский НПЗ», положивший начало большой нефтехимии. В 2019 году началась отгрузка в Китай, который выступает основным рынком сбыта и занимает 99% долю в объеме поставок (в 2019 г. экспортировано 93,8 тыс. тонн параксилола на сумму 67,3 млн долл. США).

    По оперативным данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК за январь - октябрь 2020 г. объем экспорта в стоимостном выражении составил 761,4 млн долл. США, что на 18% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. В натуральном выражении экспорт товаров химической промышленности РК за 10 месяцев текущего года составил 4 336,5 тыс. тонн, что на 2% больше, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Рассматривая экспорт за период январь-октябрь 2020 г., лидирующие позиции в экспорте занимают такие товары, как желтый фосфор (23,4%), сера всех видов, кроме серы сублимированной или коллоидной (19,6%), N-ксилол (10,4%), прочие NP-удобрения (8,7%, или аммофос) и прочие оксиды и хлориды хрома (4,7%).

    В отрасли действуют 738 предприятий, из них 9 крупных компаний обеспечивают основной объем производства в отрасли. Это ТОО «Казфосфат» (производитель фосфора и фосфорных удобрений), АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (хромовые соединения), АО «КазАзот» (азотные удобрения), АО «Каустик» (каустическая сода, хлор-щелочная продукция), ТОО «Talas Investment Company» (цианид натрия), ТОО «Орика Казахстан» (взрывчатые вещества) и др.

    В 2020 г. ведущий мировой производитель газов промышленного и медицинского назначения компания Linde запустила в г. Темиртау Карагандинской области новый завод по производству промышленных газов стоимостью 28,5 млрд тенге. Завод будет снабжать сталелитейное производство АО «Арселор Миттал Темиртау» промышленными газами - кислородом и азотом, необходимых для производства чугуна, стали и металлопроката.

    Компания Asia Waters «Кокшетауские минеральные воды» в период режима ЧС в короткий срок организовала промышленный выпуск безопасных антисептиков, специально переоборудовав отдельную немецкую линию розлива Krones.

    В текущем году появились новые рынки сбыта у производителей:

    аммофоса (ТОО «Казфосфат») - Туркменистан;

    триполифосфат натрия – Кипр;

    смазочных материалов – Китай.

    Сегодня развитие отечественной отрасли в соответствии с мировыми тенденциями направлено на стимулирование создания новой продукции, обладающей рыночным потенциалом. До 2025 года в стране планируется реализовать ряд экспортоориентированных проектов компании ТОО «Еврохим» (комплексные удобрения), ТОО «Арал сода» (кальцинированная сода), ТОО «Qazaq сода» (кальцинированная сода) и др. Проекты реализуются при участии иностранных инвесторов, государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и ГПИИР 2020-2025 гг., что позволит отрасли повысить отраслевые и технологические компетенции, создавая постоянные рабочие места.

    Развитие химической промышленности в ближайшей перспективе будет направлено на создание новых видов продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью, а также на повышение экологичности и энергоемкости производства в соответствии с программой индустриально-инновационного развития страны до 2025 года.

    Из перспектив можно также выделить развитие косметических средств на основе растительного сырья, что заложит основу для налаживания экологического производства бытовой и косметической продукции.

    Увеличение мощностей выпуска поверхностно-активных и моющих средств позволит обеспечить спрос внутреннего рынка отечественной продукцией. А развитие производства малотоннажной химии (растворители, пигменты, ПАВы, реагенты и др. соединения) поспособствует развитию «экономики простых вещей»: лакокрасочной продукции, товаров бытовой и строительной химии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Инвестпроекты Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане