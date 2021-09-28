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    Сколько проектов ВИЭ запустят до конца года в Казахстане

    28 Сентября 2021, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере возобновляемых источников энергии - 10 проектов суммарной мощностью 170 МВт на сумму 87 млрд тенге», - сообщил Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Из них:

    - девять проектов ВЭС реализуются в Восточно-Казахстанской и Алматинской, а также в Костанайской областях.

    - один проект ГЭС реализуется в Алматинской области.

    «Завершение всех проектов запланировано до конца текущего года с созданием 105 постоянных рабочих мест. Реализация вышеуказанных проектов находится на постоянном контроле. В свою очередь, Министерством будут предприняты все меры по их своевременной реализации», - заверил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инвестпроекты Энергетика Экология Экономика Другие государственные органы Минэнерго РК
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