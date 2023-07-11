Сколько продлится аномальная жара в Костанайской области, рассказали синоптики

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Антициклон принес с собой в регион сухую жаркую погоду, местами дневная температура достигает 42 градусов. Такая погода сохранится вплоть до четверга текущей недели, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на костанайский филиал РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни в регионе будет сохраняться жаркая погода, днем до 38-42 градусов, ночная температура будет до 20-25 градусов. Осадков не ожидается. Жара начнет спадать к четвергу. Дневная температура опустится до 27-30, ночью - до 18 градусов»,- сообщили в Казгидромет.

На смену жаре костанайцам стоит ждать дожди, грозы, шквалистый ветер и даже град. Такой погода будет до воскресенья.

Ранее сообщалась, что в связи с 40-градусной жарой в ряде регионов Казахстана органы ЧС переведены в режим повышенной готовности.

Сегодня также на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, в области Улытау сохраняется сильная жара.