Сколько проблемных заемщиков простят из-за задолженности МФО в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по ограничению роста потребительского кредитования проинформировал в своем ответе на запрос депутатов Мажилиса первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно приведенным данным, Агентством с начала текущего года реализован комплекс системных мер регуляторного характера в отношении банков и МФО по ограничению роста потребительского кредитования, недопущению выдачи потребительских кредитов неплатежеспособным заемщикам, снижению уровня проблемных кредитов как на балансе, так и вне баланса, в том числе по проведению реструктуризации проблемной задолженности физических лиц, недопущению неправомерных действий со стороны коллекторов.

«Агентством в начале года затребованы индивидуальные планы по снижению проблемных микрокредитов граждан в 30 МФО из сегмента беззалогового онлайн-микрокредитования. В рамках представленных индивидуальных планов до конца 2022 года МФО планируется реструктуризация проблемной задолженности на сумму 33,1 млрд тенге 432 тыс. заемщиков, частичное прощение проблемной задолженности на сумму 0,8 млрд тенге 107 тыс. заемщиков и полное прощение на сумму 0,6 млрд тенге 28 тыс. заемщиков», - сообщил Нурлан Абдрахманов.

По его данным, на 1 октября 2022 года МФО реализованы меры по снижению проблемной задолженности в отношении 285,5 тыс. заемщиков, в том числе полностью и (или) частично прощена задолженность 66,4 тыс. заемщиков по основному долгу и вознаграждению на сумму 585 млн тенге, по неустойке (штрафам, пене) – 756 млн тенге, реструктурировано микрокредитов 219,9 тыс. заемщиков на сумму 3 15,3 млрд тенге со списанием неустойки (пени, штрафов) в размере 4,8 млрд тенге.

«Агентством контроль исполнения индивидуальных планов будет продолжен», - подчеркнул Нурлан Абдрахманов.