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    Сколько проблемных алиментщиков имеется в Казахстане

    19 Июня 2020, 13:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько дел алиментщиков находится на рассмотрении судебных исполнителей в Казахстане, сообщил директор департамента стратегического планирования Министерства юстиции РК Берик Беркимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в стране на рассмотрении судебных исполнителе находится 210 тыс производств по алиментам, из них 5% являются проблемными алиментами. В частности, в прошлом году этот показатель у нас находился на уровне 18 тыс. Мы с местными исполнительными органами заключили меморандум и в течение 7-8 месяцев снизили число проблемных алиментов до 6,5 тысяч», - сказал Берик Беркимбаев, отвечая на вопросы журналистов по итогам отчетной встречи министра юстиции РК с населением.

    Так, по его словам, местными исполнительными органами были проведены ярмарки вакансий.

    «В результате около 2 200 должников по алиментам устроились на работу. Кроме того у около 200 задолжников были отобраны автомобили и помещены на штрафстоянку и они вернули долги», - добавил Берик Беркимбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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