Сколько призовых заработали лучшие шахматисты мира за 2022 год

6 Января 2023, 14:02

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, сколько призовых заработали ведущие шахматисты мира за 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Заработанные призовые за 2022 год:

Магнус Карлсен (Норвегия) — $ 558 тыс.;

Уэсли Со (США) — $ 536 тыс.;

Хикару Накамура (США) — $ 516 тыс.;

Ян Непомнящий (Россия) — $ 427 тыс.

В конце 2022 года норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу и чемпионат мира по рапиду в Алматы (Казахстан). Ян Непомнящий на чемпионате мира по рапиду занял 12-е место.

Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость. В поединке за шахматную корону россиянин сыграет с китайцем Дин Лижэнем.