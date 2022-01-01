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    Сколько преступлений было совершено в новогоднюю ночь в столице

    1 Января 2022, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько преступлений было совершено в новогоднюю ночь в столице, рассказали в Департаменте полиции города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В период празднования Нового года сотрудники Департамента полиции города Нур-Султана работали в усиленном варианте несения службы, охраняя покой и безопасность граждан.

    По словам начальника столичной полиции Ержана Саденова, в целом прошедшая новогодняя ночь прошла спокойно. Тяжких и особо тяжких преступлений не допущено. За прошедшие сутки на территории столицы зарегистрировано 9 преступлений, из них 6 раскрыто «по горячим следам». На пульт экстренного вызова полиции «102» поступило около 2-х тысяч звонков от граждан. В основном это нарушения ПДД, нарушения тишины в ночное время и семейные скандалы.

    На дорогах столицы зафиксировано 73 дорожно-транспортных происшествия, травмированных и погибших нет. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель, в отношении него возбуждено административное производство по ст.608 ч.1 КРКобАП. Также было зафиксировано три случая травмирования граждан из-за неосторожного обращения с петардами, двое из которых дети.

    «Уважаемые жители и гости столицы, поздравляю всех с Новым годом, желаю здоровья, счастья и благополучия! Не совершайте противоправных действий, соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны на дорогах. Не допускайте детей к самостоятельному запуску петард. Берегите себя и своих близких!», - отметил руководитель столичной полиции.

    Автор:

    Серик Сабеков

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