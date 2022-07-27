Сколько предприятий и предпринимателей производят сельхозпродукцию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К июлю текущего года в РК было зарегистрировано 230,4 тыс. крестьянских или фермерских хозяйств, 26,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 20,1 тыс. юридических лиц, занимающихся производством, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции и оказанием услуг в области сельского хозяйства, а также 1,6 млн домохозяйств поселков, сел и сельских округов, осуществляющих производство продукции сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Количество зарегистрированных юридических лиц и фермерских хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию, за год выросло на 4,3 % и 0,7 % соответственно. Численность индивидуальных предпринимателей, наоборот, сократилась сразу на 19,9 %, а количество домохозяйств-производителей в секторе — на 0,8 %.

Наибольшая доля женщин-руководителей среди зарегистрированных производителей сельскохозяйственной продукции наблюдалась в индивидуальном предпринимательстве: 31,6 %. Среди руководителей крестьянских или фермерских хозяйств доля женщин составляла 26,1 %, среди руководителей юридических лиц — лишь 16,8 %.

Что касается действующих юридических лиц, здесь число производителей сельскохозяйственной продукции к концу июня достигло 17 тыс. — на 6,7 % больше по сравнению с прошлым годом. Количество действующих крестьянских или фермерских хозяйств выросло лишь на 1 %, до 221,8 тыс., а численность индивидуальных предпринимателей, работающих в секторе, сократилась на 20,6 % за год, до 23 тыс.

Доля женщин-руководителей среди действующих производителей сельскохозяйственной продукции в индивидуальном предпринимательстве составила 31,3 %, среди крестьянских или фермерских хозяйств — 25,8 %, среди юридических лиц — 17,2 %.

В региональном разрезе на конец июня текущего года более половины действующих юридических лиц, работающих в АПК, приходилось лишь на пять из 20 регионов РК: Туркестанскую (3,6 тыс.), Акмолинскую (1,9 тыс.), Северо-Казахстанскую (1,4 тыс.), Алматинскую (1,2 тыс.) и Костанайскую (936) области. При этом наибольшая доля женщин — руководителей юридических лиц в секторе наблюдалась в мегаполисах — столице (27 %) и Алматы (22,8 %), — а также в Алматинской области (20,2 %).

Более половины действующих индивидуальных предпринимателей в секторе приходилось лишь на два региона — Туркестанскую (8,6 тыс.) и Жамбылскую (5,9 тыс.) области. Наибольшая доля женщин-руководителей была зафиксирована в тех же столице (42,1 %) и Алматы (38,4 %), а также в Павлодарской области (34,2 %).

В трех из 20 регионов страны было сосредоточено более половины действующих крестьянских или фермерских хозяйств: в Туркестанской (70,7 тыс.), Алматинской (25,7 тыс.) и Жамбылской (18,8 тыс.) областях. Наибольшая доля женщин-руководителей также приходилась на Алматы (38,7 %) и Нур-Султан (34,3 %), третью же строчку заняла Кызылординская область (32,6 %).