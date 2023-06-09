Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сколько предпринимателей в Казахстане

    9 Июня 2023, 17:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране увеличивается не только количество предпринимателей, но и их доходы. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С этого года закончился период освобождения от уплаты налогов с доходов предпринимателей, осуществляющих деятельность в специальных налоговых режимах налогообложения для субъектов малого бизнеса. За эти 3 года количество индивидуальных предпринимателей возросло от 1,1 млн до 1,6 млн человек. Средняя сумма дохода на одно ИП за прошлый год составила 9,2 млн тенге, а в 2019 году этот показатель составлял 5,1 млн тенге», - сказал Данияр Жаналинов в ходе брифинга в СЦК.

    «Большой проблемой остается неотражение наемных сотрудников, что влечет за собой социальные последствия в виде невозможности получения в будущем пенсионных и социальных выплат, ограничений в медицинском обслуживании. Так, на сегодня 1,2 млн ИП не имеют работников, около 90 тысяч ИП имеют по одному работнику. Только 9,5% предпринимателей имеют более 5 сотрудников. В целях стимулирования предпринимателей к выводу сотрудников «из тени», с этого года по поручению Главы государства введен единый платеж с заработной платы в размере 20% от фонда оплаты труда», - добавил глава ведомства.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Бизнес Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    3 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    4 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви