Сколько предпринимателей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране увеличивается не только количество предпринимателей, но и их доходы. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С этого года закончился период освобождения от уплаты налогов с доходов предпринимателей, осуществляющих деятельность в специальных налоговых режимах налогообложения для субъектов малого бизнеса. За эти 3 года количество индивидуальных предпринимателей возросло от 1,1 млн до 1,6 млн человек. Средняя сумма дохода на одно ИП за прошлый год составила 9,2 млн тенге, а в 2019 году этот показатель составлял 5,1 млн тенге», - сказал Данияр Жаналинов в ходе брифинга в СЦК.

«Большой проблемой остается неотражение наемных сотрудников, что влечет за собой социальные последствия в виде невозможности получения в будущем пенсионных и социальных выплат, ограничений в медицинском обслуживании. Так, на сегодня 1,2 млн ИП не имеют работников, около 90 тысяч ИП имеют по одному работнику. Только 9,5% предпринимателей имеют более 5 сотрудников. В целях стимулирования предпринимателей к выводу сотрудников «из тени», с этого года по поручению Главы государства введен единый платеж с заработной платы в размере 20% от фонда оплаты труда», - добавил глава ведомства.