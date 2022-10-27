Сколько правоохранителей могут попасть под амнистию по январским событиям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество сотрудников правоохранительных органов, которые могут попасть под амнистию по январским событиям, сообщил заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чуть более 1600 лиц привлекаются к уголовной ответственности, из них 1500 попадают под амнистию. Это прогнозные цифры, сейчас расследование идет – кого-то находят, где-то дела прекращаются, где-то находят новых лиц, которых привлекают», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Он также сообщил, сколько сотрудников правоохранительных органов привлекаются к уголовной ответственности по январским событиям.

«Из 1500 – 49 (преступлений) совершили сотрудники правоохранительных органов. Из 49 только одно преступление попадает под амнистию – это укрывательство преступления. Один сотрудник у нас совершил укрытие преступления, его привлекают», - уточнил Асет Чиндалиев.

В заключение он подчеркнул, что остальные преступления, связанные с госизменой, превышением должностных полномочий, пытками не попадают под амнистию.