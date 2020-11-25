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    Сколько поясов поставит на кон Головкин в бою с Шереметой?

    25 Ноября 2020, 22:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) рискнет в бою с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) сразу двумя своими чемпионскими поясами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Помимо титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, на кону также будет стоять и пояс IBO. Напомним, бой Головкин — Шеремета состоится 18 декабря в Холливуде (США, штат Флорида).
    Геннадий Головкин не выходил на ринг уже больше года. Предыдущий бой 38-летний казахстанец провел 5 октября 2019-го, когда победил единогласным решением судей украинского боксера Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО). Именно в том бою он вернул себе титулы IBF и IBO.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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