Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сколько получают ежемесячно ветераны ВОВ в Казахстане

    6 Мая 2021, 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежемесячно ветераны Великой Отечественной войны получают 182 тысячи тенге с учетом пенсии. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 1 мая 2021 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет для участников ВОВ – 182 тысячи тенге, для инвалидов ВОВ - 188 тысяч тенге, для ветеранов боевых действий на территории других государств - 198 тысяч тенге, для лиц, приравненных к участникам ВОВ – 154 тысячи тенге, для лиц, приравненных к инвалидам ВОВ - 119 тысяч тенге, и для тружеников тыла - 120 тысяч тенге», - сообщил Ерлан Аукенов в ходе брифинга СЦК.

    Он отметил, что оказываются и дополнительные меры социальной поддержки ветеранов.

    «Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Нур-Султан и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение», - сказал вице-министр.

    По словам Ерлана Аукенова, местными исполнительными органами за счет бюджетных и привлеченных, в том числе спонсорских средств ветеранам оказываются дополнительные виды социальной поддержки в форме материальной помощи в трудной жизненной ситуации либо к праздничным (памятным) датам, ремонта жилья, обеспечения топливом, льгот по проезду в общественном транспорте, по лекарственному обеспечению, по зубопротезированию и так далее.

    По данным Минтруда, по состоянию на 1 мая в Казахстане проживают 665 участников и инвалидов ВОВ и 113 555 граждан других категорий, внесших вклад в Победу в ВОВ.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минтруда РК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 94 тысяч человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы
    Какой доход получен по пенсионным активам ЕНПФ с начала года
    Сотрудники Минтруда проведут расследование причин пожара в области Абай
    Минтруда помогло с трудоустройством 352,6 тысячи казахстанцам
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО